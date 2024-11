So schwächte sich der US-Dollar zum Franken am Nachmittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8877 Franken gehandelt. Noch am Mittag war er kurzeitig über die Schwelle von 89 Rappen gestiegen. Auch zum Euro hat der Dollar nachgegeben. So kostet die Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag 1,0571 US-Dollar. Gegen Mittag wurde der Euro zu 1,0510 Dollar gehandelt. Vorübergehend notierte er zudem erstmals seit über einem Jahr gar unter 1,05 Dollar.