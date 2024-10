Der Dollar notiert zum Franken zuletzt mit 0,8519 etwas höher als am Mittag mit 0,8507 oder am Morgen mit 0,8500. Und der Euro wird zum Dollar am späten Nachmittag etwas niedriger zu 1,1027 nach 1,1043 gegen Mittag gehandelt. Für das Euro/Franken-Paar ergibt sich ein Kurs von 0,9394. Das ist etwas weniger als am Mittag mit 0,9403.