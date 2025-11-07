Wichtige Konjunkturnachrichten gibt es am Berichtstag wenige. Der Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan hat am Nachmittag die Devisenkurse nicht gross bewegt. Und der in Marktkreisen stark beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA ist wegen der stillgelegten Verwaltung nicht erschienen. Die Sicht auf die künftige Zinsentwicklung in den USA ist damit weiterhin von Nebel beeinträchtigt.