Der US-Dollar hat mit 0,8254 Franken deutlich Boden gut gemacht. Am Mittag hatte der «Greenback» erst 0,8205 Franken gekostet. Auch zum Euro hat der Dollar Terrain gewonnen: Das EUR/USD-Währungspaar kostet aktuell 1,1361 Dollar nach 1,1432 Dollar am Mittag. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9378 mehr oder weniger auf der Stelle.