Die Europäische Zentralbank (EZB) beliess am Donnerstag die Zinsen unverändert. Sie zeigt sich seit einiger Zeit zurückhaltend, was eine weitere geldpolitische Lockerung nach der moderaten Zinssenkung im Juni angeht. Das spielt den Anlegern an den US-Börsen in die Hände, die nach wie vor auf eine baldige Zinssenkung der dortigen Notenbank Fed hoffen. Ein solcher Schritt würde der Attraktivität der Wall Street im Vergleich zu den europäischen Handelsplätzen zugute kommen.