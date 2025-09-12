Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 45'988 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut einem Prozent an. Der S&P 500 notierte zuletzt wenig verändert bei 6.584 Punkten. Sowohl dieser marktbreite Aktienindex als auch der Dow hatten am Donnerstag Höchststände erreicht. Der Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,10 Prozent auf 24'017 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,31 Prozent auf 22'111,90 Punkte.