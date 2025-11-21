Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 45'971 Punkte zu. Nach einer bislang sehr schwachen Woche zeichnet sich allerdings ein Minus von 2,5 Prozent ab. Das wäre die verlustreichste Wochen seit der zweiten Oktoberwoche.