Die Absicht, für den Teilfonds eine Kapitalerhöhung durchzuführen, hatte Edmond de Rothschild Real Estate Sicav bereits im September angekündigt. Die Zeichnungsfrist startet am 3. November und läuft bis am 14. November 2025. Dabei wird bestehenden Anteilseignern je zwei Titel das Recht zum Bezug einer neuen Aktie zugestanden. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 21. November.