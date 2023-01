Eine Tür schliesst sich; eine neue geht auf

Nach Ansicht von Experten ist Szerman Teil einer Heerschar von Firmengründern, die früher bei Meta, Microsoft & Co angestellt waren. Dem Branchendienst Layoff.fyi zufolge mussten mehr als 150'000 Beschäftigte in diesem Sektor ihre Schreibtische räumen. An frischem Geld für die Neu-Selbständigen fehlt es dabei nicht. Laut dem Research-Haus Pitchbook fiel zwar die Investitionssumme von Wagniskapitalgebern 2022 weltweit um ein Drittel auf 483 Milliarden Dollar. In brandneue Startups steckten sie im Rahmen sogenannter "Seed"- oder "Angel"-Finanzierungsrunden mit 37,4 Milliarden Dollar aber etwa so viel wie im Rekordjahr 2021.