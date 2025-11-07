Aumovio sprangen um 9 Prozent hoch. Die Papiere standen auch wegen der ersten Veröffentlichung von Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental im Fokus. Das Unternehmen hatte das Ziel für die bereinigte operative Gewinnmarge in den oberen Bereich seiner Spanne präzisiert. Beim Umsatz geht man nun davon aus, in der unteren Hälfte zu landen.