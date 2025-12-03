Anleger vertrauen derzeit darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihre Zinsen senkt. Dabei spielen Daten privater Anbieter derzeit eine besondere Rolle, weil sich viele Regierungsdaten nach dem wochenlangen Regierungsstillstand noch immer verspäten. Laut der Landesbank Helaba lässt der ISM-Index «die konjunkturellen Sorgenfalten etwas kleiner werden». Der Analyst Ulrich Wortberg wollte dabei aber auch nicht unerwähnt lassen, dass der ADP-Bericht «auf eine schwächere Situation am Arbeitsmarkt» hinweise.