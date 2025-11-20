Die US-Regierung veröffentlichte am frühen Nachmittag den verspäteten Arbeitsmarktbericht für September. Nach dem teilweisen Stillstand der US-Behörden gelten die September-Daten als wichtiger Hinweis für die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Dieser hat sich ordentlich erholt und deutet damit eher nicht auf eine weitere Zinssenkung im Dezember hin, wie ein Experte der DWS Group in einem Kommentar schrieb.