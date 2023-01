Europa braucht einen Green Deal

“Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt darüber sprechen, und jetzt ist es in aller Munde”, sagte Tim Adams, Präsident der internationalen Bankenlobby Institute of International Finance, in Davos. “Ich höre, dass Europa dasselbe mit einem Green Deal tun muss, der genauso transformativ ist wie der amerikanische. IRA war eindeutig ein Katalysator für Massnahmen in Europa.”