Erneut unter Druck standen die Technologiewerte . So büsste das Schwergewicht ASML 2,9 Prozent ein. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Prosus litt unter der Schwäche der Börse Hongkong, an der Beteiligungen des Unternehmens notiert sind. Hier ging es um 2,3 Prozent nach unten. Amadeus IT profitierten dagegen mit plus 4,7 Prozent von guten Geschäftszahlen des Software-Anbieters für die Tourismusbranche.