«Die US-Notenbank fährt weiter auf Sicht und schaltet nach der ersten Zinssenkung in diesem Jahr nicht auf Autopilot mit Lockerungsmechanismus», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarktes mit Blick auf die Entscheidung am Vortag fest. «Sie schaut sich die zukünftigen Daten genau an und entscheidet von Sitzung zu Sitzung.» Das sei zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte.