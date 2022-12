Die EZB wird auch bei Banken vorbeischauen, um Geschäfte mit Energie- und Rohstoffhandelsunternehmen zu prüfen, sowie grosse Portfolios in bestimmten "anfälligen" Branchen. Damit will sie sicherzustellen, dass die Geldhäuser über angemessene interne Ratings, Rechnungslegung und Risikomanagement verfügen, so die Aufsichtsbehörde am Montag.