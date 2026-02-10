Dabei baut Ferrari nur einen Bruchteil der Autos der deutschen Konzerne. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 13.640 ausgelieferte Wagen, 112 weniger als ein Jahr zuvor. Allerdings ist die Profitabilität von Ferrari in der Branche weit überdurchschnittlich - von 100 Euro Umsatz bleiben vor Zinsen und Steuern fast 30 Euro Gewinn. Zum Vergleich: Alle deutschen Konzerne liegen aktuell im einstelligen Prozentbereich oder kratzen wie der kriselnde Porsche-Konzern derzeit sogar an der Gewinnschwelle. Ferrari wird von Investoren ohnehin eher als Wette auf Luxusgüter eingestuft als ein Autobauer.