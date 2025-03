In Abstimmung mit dem Händlernetzwerk würden die neuen Einfuhrbedingungen zu Preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent führen, teilten die Italiener am Donnerstag in Maranello mit. Für die Autos, die bereits bestellt und bis zum 2. April importiert würden, ändere sich nichts, ebenso nicht für bestimmte Modellfamilien.