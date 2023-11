Peter Altorfer wird sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Dafür werden Bernhard Merki und Jörg Kampmeyer neu zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen. Vizepräsident Altorfer gehört dem Forbo-Verwaltungsrat sei fast 20 Jahren an, wie der Spezialist für Bodenbeläge und Förderbänder am Freitag mitteilte. Er wird in dem Communiqué «für seine wertvollen Leistungen» verdankt.