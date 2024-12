Im Wochenverlauf stehen noch zahlreiche Konjunkturdaten an. Darunter etwa am Dienstag das Ifo-Geschäftsklima. Zudem wirft auch schon der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch seine Schatten voraus. An den Märkten ist eine Senkung um 25 Basispunkte fest eingepreist. Zudem werden im Wochenverlauf auch noch weitere Notenbanken wie die Bank of England oder die Bank of Japan über ihre Zinsen befinden.