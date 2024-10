Der Euro hat zum US-Dollar am Nachmittag derweil leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1044 nach 1,1066 gegen Mittag gehandelt. Zum Wochenstart hatte der Euro noch rund einen Cent höher notiert. An den Finanzmärkten wird mittlerweile mit einer weiteren Leitzinssenkung im Oktober durch die EZB gerechnet. Die Inflation war im September erstmals seit über drei Jahren unter zwei Prozent gefallen.