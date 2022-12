Den Erträgen hilft, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im kommenden Jahr weiter erhöhen will, während die Banken immer noch so gut wie nichts für Einlagen zahlen. In den USA ziehen hingegen die Einlagenzinsen an, was laut den Analysten der Citigroup ein Abwärtsrisiko für die Nettozinserträge darstellt. Diese Divergenz hat europäischen Instituten erstmals seit dem Ende der Finanzkrise zu einer besseren Börsenperformance als ihren US-Konkurrenten verholfen.