Newgame will Anteil erhöhen

Gleichzeitig möchte Newgame der Mitteilung zufolge bis zu 30 Prozent an GAM erwerben. Entsprechend hat die Aktionärsgruppe Anträge bei den Aufsichtsbehörden in der Schweiz, im Vereinigten Königreich, in Luxemburg, Irland und Italien zum Halten von 20 bis 30 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von GAM gestellt.