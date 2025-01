«Hohe Risiken und Herausforderungen»

Die beteiligten Partner seien sich «der Grösse der Aufgabe und der damit verbundenen hohen Risiken und Herausforderungen» bewusst, hiess es in der Mitteilung - «aber der Verlust eines Unternehmens wie Lilium für Deutschland und Europa wäre fatal». Das Unternehmen unter Leitung des früheren Airbus -Managers Klaus Roewe hat rund 700 Fest- und Vorbestellungen aus den USA, Grossbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und anderen Ländern. Kunden und Kapitalanleger hatten in das bis zum Insolvenzantrag an der US-Börse Nasdaq gelistete Unternehmen bereits 1,5 Milliarden Euro investiert. Das Investorenkonsortium MUC rechnet mit dem Abschluss der Neuaufstellung noch im ersten Quartal./cho/DP/jha