Am Dienstag hat Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider die Arbeiten an der «Agenda Grundversorgung» lanciert. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Kantonen und Branchenorganisationen will sie die medizinische Grundversorgung sicherstellen und den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entschärfen.