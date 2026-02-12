Die bereinigte Umsatzrendite der ​Kernsparte Mercedes-Benz Cars ging um drei Prozentpunkte auf 5,0 Prozent ​zurück und landete damit in der vom Unternehmen im vergangenen Jahr gesenkten Prognosespanne. Ohne die Belastung durch Zölle, vor allem durch den ‌stark erhöhten US-Einfuhrzoll, wäre die Marge rund einen Prozentpunkt besser ausgefallen. Der US-Zoll allein kostete rund eine Milliarde Euro Gewinn. Für das laufende Jahr geht Källenius nur von drei bis fünf Prozent Rendite aus - mittelfristiges Ziel ​sind acht ​bis zehn Prozent. Damit bleiben die Schwaben vorerst ⁠weiter hinter dem früheren Ziel von bis zu 14 Prozent bei ​gutem Marktumfeld zurück. Davon ⁠hatte sich Källenius schon vor einem Jahr verabschiedet.