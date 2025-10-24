Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,8 Prozent auf 6'794 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert zuletzt um 1,0 Prozent auf 25.340 Punkte aufwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochengewinn von gut zwei Prozent an.