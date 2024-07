13.45 Uhr - Die Ernennung von Kelly Ortberg zum neuen Konzernchef von Boeing beflügelt die Aktie. Die Papiere des US-Flugzeugbauers gewinnen im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street trotz schwacher Quartalszahlen rund 2,5 Prozent. Wenn die Gewinne nach der Eröffnung anhalten, werden die Anteilsscheine mit 191 Dollar so teuer sein wie seit Anfang Juni nicht mehr. Ortberg, der ehemalige CEO des Luft- und Raumfahrtkonglomerats Rockwell Collins, tritt die neue Stelle am 8. August an. Damit löst er den bisherigen Boeing-Chef David Calhoun ab. Der neue Manager steht vor der monumentalen Aufgabe, den zuletzt angeschlagenen Flugzeughersteller umzukrempeln. Boeing steckt in einer Reputationskrise, seitdem am 5. Januar in einem seiner Max-9-Jets mit 171 Passagieren an Bord im Flug ein Teil der Kabinenwand herausgebrochen war.