«Gesundes» Umfeld für Transaktionen

Partners Group gibt jeweils eine Guidance für neue Kapitalzusagen. Für das Geschäftsjahr 2023 hatte sie mit solchen von 17 bis 22 Milliarden US-Dollar gerechnet und letztendlich 18 Milliarden erzielt, wie bereits seit Januar bekannt ist. Die verwalteten Vermögen legten per Ende 2023 auf 146,9 Milliarden US-Dollar zu nach 141,7 Milliarden Ende Juni und 135,4 Milliarden Ende 2022.