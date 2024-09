Langfristiges Engagement angestrebt

Die Central Group hat immer wieder betont, dass sie trotz der Probleme mit Benko an ihrem Engagement bei Globus festhalten will. Globus sei Teil einer europäischen Wachstumsstrategie des Konzerns. Neben Einkaufszentren in Asien gehören auch andere Luxuskaufhäuser wie die italienische Warenhauskette La Rinascente, die dänische Illum oder das KaDeWe in Deutschland zum Konzern.