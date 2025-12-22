Gold ist nach Einschätzung von Pascal Kielkopf, Analyst bei HQTrust, eine sinnvolle Beimischung des Portfolios. «Wer vor allem auf die jüngste Vergangenheit schaut, könnte vergessen, dass nicht jedes Jahr ein goldenes Jahr für Anleger war», heisst es in einer Analyse. «Es gibt auch Jahre wie etwa 1975 oder 2013, in denen Gold die Portfoliorendite deutlich nach unten gezogen hat.» Daher sei Gold kein Ersatz für Aktien oder Anleihen und schon gar keine Garantie für stets höhere Renditen. «Wer Gold hält, sollte es deshalb nicht als Spekulation verstehen, sondern als Versicherung gegen Zeiten, in denen klassische Kapitalmarktlogiken nicht mehr greifen.»/jsl/mis/nas