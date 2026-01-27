Gold hat am Dienstagabend nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum US-Dollar kräftig zugelegt und mal wieder ein Rekordhoch erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im späten Handel um bis zu knapp vier Prozent auf 5.187 Dollar. Damit legte der Goldpreis in den ersten Wochen des Jahres bereits wieder um ein Fünftel zu, nachdem er im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war.