Der Goldpreis hat am Donnerstagabend mit der Aussicht auf eine Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran seine Talfahrt der vergangenen Tage gestoppt. Das Edelmetall stieg auf ein Tageshoch bei 4.169,83 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm), nachdem US-Präsident Donald Trump die geplanten schweren Angriffe auf den Iran abgeblasen hatte. Zuvor hatte der Goldkurs in der Nacht ein Tief bei gut 4.024 Dollar markiert - weniger kostete die Feinunze zuletzt im November. Vor allem in den vergangenen Tagen hatte die Abwärtstendenz beim Gold sich verstärkt, nachdem das Metall längere Zeit um die Marke von 4.500 Dollar gependelt hatte.