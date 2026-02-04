Eine ähnliche Preisentwicklung zeigte sich auch beim Silber, das den Erholungskurs am Morgen ebenfalls fortsetzte. Hier wurde die Feinunze bei 89,20 Dollar gehandelt und damit etwa 4 Dollar oder fast 5 Prozent höher als am Vortag. Der Silberpreis war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte.