Die robuste Nachfrage von Privatkunden in China und Indien, den beiden grössten Märkten für physisches Edelmetall, war in den letzten Monaten eine wichtige Stütze für die Preise. Indische Importdaten zeigen für Januar sehr hohe Gold- und Silberimporte. Das Land importierte in diesem Zeitraum Gold im Wert von mehr als zwölf Milliarden Dollar, was den dritthöchsten monatlichen Gesamtwert seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt. Die Silberimporte stiegen auf über zwei Milliarden Dollar.