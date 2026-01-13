Die Rally bei den Edelmetallen Gold und Silber geht weiter. Auch am Dienstag markierten die beiden Rohstoffe frische Rekordmarken. Gold kletterte am Nachmittag auf bis zu 4.634,55 US-Dollar, Silber erreichte seinen Höchststand bei 89,12 Dollar. Händler führen den anhaltenden Aufschwung bei Gold und Silber unter anderem auf die aktuelle Situation im Iran zurück. Zudem gilt auch die zunehmende Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Experten als Treiber für die Aufwärtsbewegung beim Gold.