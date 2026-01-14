Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten stark gefragt: Beide Edelmetalle haben am Mittwoch ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte am Mittwoch bis auf 4.641,88 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Am Nachmittag wurde das Edelmetall an der Metallbörse in London wieder etwas tiefer bei 4.620 Dollar gehandelt und damit etwa 34 Dollar höher als am Vortag.