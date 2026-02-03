«Kettenreaktion» nach Fed-Personalie

Am vergangenen Freitag erlebten Gold und Silber einen beispiellosen Einbruch, nachdem beide Metallpreise am Donnerstag noch neue Höchststände erreicht hatten. Experten führten den Ausverkauf auf die Ernennung von Kevin Warsh als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell zurück. Damit seien bei Investoren Zweifel aufgekommen, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird, hiess es. Die Ernennung habe eine «Kettenreaktion» ausgelöst, so die Bank Berenberg.