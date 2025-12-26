Auch Silber sprang auf ein Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze legte bis auf 77,68 Dollar zu. Zuletzt lag der Preis lag noch bei 77,42 Dollar. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt 168 Prozent und ist damit deutlich höher als beim Gold. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.
Auch der Kupferpreis sprang auf den höchsten jemals gesehenen Preis. Zuletzt lag dieser bei 12.163 Dollar für eine Tonne. Anders als bei Gold und Silber verwiesen Händler hier auf eine befürchtete Unterversorgung des Marktes in 2026 als Haupttreiber. Der Kupferpreis ist seit Jahresbeginn um 39 Prozent gestiegen.
Der Bitcoin notierte am Freitag mit gut 87.000 Dollar hingegen weiterhin nur wenig verändert. Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung sogar gut 6 Prozent verloren./he
(AWP)