Kurz vor Weihnachten hatte der Goldpreis mit knapp 4.550 Dollar seinen bisher höchsten Stand erreicht, bevor es in den letzten Handelstagen des vergangenen Jahres zu Gewinnmitnahmen kam. Der Silber-Preis legte am Freitagmorgen um mehr als drei Prozent auf 74,02 Dollar je Unze zu, nachdem er im vergangenen Jahr um 148 Prozent nach oben geklettert war.