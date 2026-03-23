Mit dem Rückgang vom Montag sind auch alle Gewinne vom Jahresanfang aufgezehrt. Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Ende Januar belaufen sich die Verluste inzwischen auf fast 1.300 Dollar oder 23 Prozent. Noch drastischer ist die Entwicklung beim Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber büsste seit Ende Januar fast die Hälfte seines Rekordstands von knapp 122 Dollar ein. Am Montag gab der Silberpreis weitere fünf Prozent auf 64,25 Dollar ab. Seit dem Start des Iran-Kriegs vor etwas mehr als drei Wochen verbilligte sich Silber um mehr als 30 Prozent./zb/stk