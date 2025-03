Terminmärkte

Anleger können ausserdem über Terminbörsen in Gold investieren. Dort wird zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum gekauft oder verkauft. Der grösste Terminmarkt für Gold gemessen am Handelsvolumen ist die COMEX, die Teil der New York Mercantile Exchange ist. Die Shanghai Futures Exchange, Chinas führende Rohstoffbörse, bietet ebenfalls Gold-Terminkontrakte an. Die Tokyo Commodity Exchange, allgemein bekannt als TOCOM, ist ein weiterer grosser Akteur auf dem asiatischen Goldmarkt.