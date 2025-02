An der Börse in London wurden für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zeitweise 2'837,21 Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie. Zuletzt hatte die Notierung am Montag und am vergangenen Freitag jeweils einen Rekordwert erreicht. Der Beginn eines Handelskriegs der USA gegen China treibe die Anleger derzeit verstärkt in den als sicher empfundenen Anlagehafen Gold, hiess es von Marktbeobachtern.