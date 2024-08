Seit Beginn der Woche ist er um mehr als zwei Prozent gestiegen. Als stärkster Preistreiber gilt die Aussicht auf sinkende Zinsen in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Die US-Notenbank Fed hatte zwar am Mittwoch den Leitzins nicht verändert, für September aber eine erste Senkung seit der grossen Inflationswelle in Aussicht gestellt. Darüber hinaus haben jüngste Konjunkturdaten aus den USA die Zinsfantasie an den Finanzmärkten verstärkt.