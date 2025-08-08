Der Goldpreis hat sich am Freitag trotz eines Medienberichts über mögliche US-Zölle auf das Edelmetall in London wenig verändert. An der Börse wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3400 Dollar gehandelt und damit etwa 3 Dollar höher als am Vortag. Die Notierung bewegt sich damit nur leicht in Richtung Rekordhoch, das im April bei 3500 Dollar erreicht worden war.