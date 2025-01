An der Börse in London wurde die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) am Morgen bei 2720 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 12 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Stand seit November. Damit hat der Goldpreis die tendenzielle Aufwärtsbewegung seit Beginn des Jahres fortgesetzt und in diesem Zeitraum etwa 100 Dollar zugelegt.