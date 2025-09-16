Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch gerechnet. Besonders stark im Blick bleiben dabei auch Signale für den künftigen Kurs der Notenbank. In der Spitze kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold am Nachmittag gut 3'703 US-Dollar. Gold war damit so teuer wie noch nie. Bereits am Vortag hatte Gold einen Rekord aufgestellt. Vor einem Jahr hatte eine Feinunze noch rund 1'100 Dollar weniger gekostet. Gold ist in diesem Jahr eine der gefragtesten Anlagen.