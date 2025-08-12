Der Goldpreis hat sich am Dienstag nach einem schwachen Wochenauftakt vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zu 3.348 Dollar gehandelt und damit etwa sechs Dollar höher als am Vortag. Am Montag war der Goldpreis - auf insgesamt hohem Niveau - noch unter Druck geraten, als deutlich wurde, dass die USA doch keine Zölle auf Goldimporte verhängt haben. Der Preis für das Edelmetall fiel zeitweise um etwa 50 Dollar je Unze.