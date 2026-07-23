In Europa gehörte Nokia mit einem Kursplus von bis zu sieben Prozent zu den Favoriten. Das Geschäft des ‌finnischen Konzerns mit Netzwerk-Komponenten für Rechenzentren boomt. Der Chipkonzern STMicro hob seine Wachstumsziele für Leistungshalbleiter für KI-Server an. Beim Konzernausblick ​blieb der Infineon-Rivale jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück. «Wie schon vor der Berichtssaison zu befürchten war, ist gut nicht mehr gut genug», sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses CMC Markets. Die Aktie brach daraufhin um fast 17 Prozent ein und steuerte auf einen Rekord-Tagesverlust zu. In ihrem Sog gab der europäische Technologie-Index 1,5 Prozent nach.