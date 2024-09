Dazu werde man 3,3 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, erklärt Konzernchef Sundar Pichai am Donnerstag. Der Regierung von South Carolina zufolge will die Muttergesellschaft von Google ein Datenzentrum im Landkreis Dorchester County errichten. Das zweite sei eine Erweiterung des bestehenden Zentrums in Berkeley County. Der Suchmaschinenbetreiber baut mit Investitionen seine Infrastruktur aus, unter anderem um die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) voranzutreiben.